Компания GWM анонсировала новый премиальный бренд для конкуренции с Yangwang от BYD

Great Wall Motor (GWM) объявила о запуске нового люксового бренда Confidence Auto, который займет нишу выше существующих марок Haval, WEY, Tank и Ora. Новый бренд станет прямым конкурентом премиальной линейки Yangwang от BYD

Компания подала заявку на регистрацию Confidence Auto еще в мае 2022 года. На опубликованных изображениях можно заметить, что логотип бренда напоминает знаменитую «Летящую леди» Rolls-Royce, подчеркивая премиальный статус автомобилей.

Предварительно известно, что стоимость автомобилей Confidence Auto составит от 1 млн юаней (13,5 млн рублей), а линейка будет состоять из спорткаров и седанов. Их оснастят гибридной силовой установкой с 4.0-литровым V8 собственной разработки GWM. Дебют первой модели намечен на весну этого года, а продажи начнутся ближе к концу 2025 года.