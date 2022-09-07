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7 сен 2022

Компания KTM представила свой первый суперкар

Компания KTM представила свой первый суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Производитель мотоциклов, внезапно, решил занять свою нишу в автомобильном сегменте. Встречайте -  X-Bow GT-XR.

Во внешнем облике модели нет ничего особенного на первый взгляд. Впрочем, интересная «фишка» здесь, все же, есть. В салон водитель будет попадать не через обычные двери, а через сдвижной колпак, наподобие самолетного  кокпита.  Интерьер GT-XR выполнен почти полностью из карбона и отличается регулируемыми педалями и съёмным рулём со встроенной панелью приборов. 

Что касается силовой установки, то ее позаимствовали у Audi. Речь идет о 500-сильном 2.5-литровом моторе с турбонаддувом.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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