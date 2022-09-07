Компания KTM представила свой первый суперкар

Производитель мотоциклов, внезапно, решил занять свою нишу в автомобильном сегменте. Встречайте - X-Bow GT-XR.

Во внешнем облике модели нет ничего особенного на первый взгляд. Впрочем, интересная «фишка» здесь, все же, есть. В салон водитель будет попадать не через обычные двери, а через сдвижной колпак, наподобие самолетного кокпита. Интерьер GT-XR выполнен почти полностью из карбона и отличается регулируемыми педалями и съёмным рулём со встроенной панелью приборов.

Что касается силовой установки, то ее позаимствовали у Audi. Речь идет о 500-сильном 2.5-литровом моторе с турбонаддувом.