Компания Morgan собирается представить новый спорткар

Возрадуйтесь любители деревянных английских автомобилей. Компания Morgan активно подает признаки жизни и готовится поразить всех новым спорткаром

Пока что о новинке известно крайне мало — в компании рассказали, что у автомобиля будет четырехцилиндровый мотор, а в качестве опции покупателям предложат механическую коробку передач. В основу новинки ляжет алюминиевая платформа CX-Generation. Также, судя по тизеру, радикальных изменений в традиционной внешности не будет, и автомобиль сохранит все черты фирменного дизайна.

С большой долей вероятности, речь идет об идейном преемнике модели-долгожителя марки Morgan Plus 4. В середине января этого года компания выпустила прощальную версию, которая поставила точку в эпохе спорткаров на стальном шасси. Родстер Plus 4 начали производить еще в 1950 году, и за последующие 70 лет никаких серьезных изменений в конструкции этих автомобилей не произошло.