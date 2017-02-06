Компания nanoFLOWCELL, базирующаяся в столице Лихтенштейна, анонсировала грядущую премьеру «квантового» автомобиля на водородных топливных элементах.

Новый автомобиль с водородным двигателем, получивший название Quant 48Volt, дебютирует в рамках Международного автосалона в Женеве. Приводить автомобиль в движение будет силовая установка на топливных ячейках, с использованием энергии, получаемой от химической реакции кислорода и водорода. Но устройство двигателя Quant 48Volt существенно отличается от того, что используется для других водородных автомобилей (например, Toyota Mirai).

По словам разработчиков прототипа, при создании силового агрегата была использована уникальная технология на базе квантовой химии – дебют такого мотора состоялся еще в 2015 году, силовая установка, основанная на тех же принципах, приводила в движение концептуальный Quant e-Sportlimousine от nanoFLOWCELL. Тогда же технический директор компании Нунцио ла Веккия сделал ряд громких заявлений, например, пообещал, что его «прорывная» технология буквально «убьет нефть», так как мощность, которой может достигать автомобиль при помощи водородных элементов, сравнима с тягой самых мощных бензиновых суперкаров.

Исходя из туманных данных, предоставленных компанией, силовая установка нового компактного Quant 48Volt имеет «переменно управляемые проточные ячейки», что позволяет автомобилю набирать высокую скорость при низком уровне расхода энергии. В соответствии с официальной информацией, новинка сможет развивать скорость до 300 км/ч, причем первую «сотню» водородный электрокар будет набирать всего за 2,4 секунды. Номинальная мощность силовой установки, состоящей из четырех низковольтных электродвигателей, составляет 760 л.с., при этом прототип способен преодолевать до тысячи километров без дозаправки.

Внешность прототипа пока остается загадкой: компания скрывает данные о дизайне нового Quant 48Volt. Увидеть новинку можно будет только в марте текущего года в Женеве. Пока же представители марки nanoFLOWCELL лишь намекают, что «квантовый» автомобиль получит «экстравагантный» внешний вид, который привлечет внимание к его футуристической «начинке».

Напомним, что впервые компания nanoFLOWCELL заявила о себе, как о разработчике авто с нестандартными силовыми установками, еще два года назад, весной 2015 года. Тогда компания из Лихтенштейна представила миру концепт Quant e-Sportlimousine, четыре двигателя которого в сумме выдавали до 925 л.с. мощности и 2900 Нм крутящего момента. Впрочем, мощность прототипа искусственно ограничивалась электроникой, так как в полном объеме суммарную тягу силовой установки реализовать оказалось невозможно.

Летом 2015 года стало известно, что Quant e-Sportlimousine сертифицирован европейскими властями на передвижение по дорогам общего пользования, а компания nanoFLOWCELL ведет переговоры о налаживании мелкосерийного производства модели. Тем не менее, вплоть до сегодняшнего дня все разработки nanoFLOWCELL остаются лишь прототипами.