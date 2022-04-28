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28 апр 2022

Компания Polestar обновила свой флагман

Компания Polestar обновила свой флагман
Автор фото: фирма-производитель
Компания Polestar объявила о доработках электрического лифтбека Polestar 2 к новому модельному году. Технические изменения затронули только базовую одномоторную модификацию – ее сделали мощнее и дальнобойнее.
Вместо прежнего 224-сильного электрического двигателя теперь под капотом у машины располагается 235-сильный мотор. В результате Polestar 2 слегка прибавил в максимальной скорости (220 километров в час против 208). Запас хода увеличился значительнее – с 400 до 475 километров. Достигнуто это было за счёт использования батарей, в составе которого находится кремний вместо лития.
 
Также в Polestar отчитались о том, что их машины станут экологичнее, в частности кузовные панели производятся на предприятиях с использованием возобновляемых источников энергии. Речь идет о солнечных панелях и ветрогенераторов. По такому же пути следуют, к примеру, в BMW, когда производят колесные диски.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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