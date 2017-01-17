Автомобильный портал Motorpage
17 янв 2017

Компания Takata стала рекордсменом по количеству отозванных автомобилей

Компания Takata стала рекордсменом по количеству отозванных автомобилей
Автор фото: фликр.ком

Японский автопроизводитель автокомпонентов компания Takata установил рекорд по количеству отозванных автомобилей за всю историю отрасли.

Впервые о неисправной работе подушек безопасности фирмы Takata стало известно еще одиннадцать лет назад. Дефект японских эйрбэгов заключается в использование слишком мощного агента в конструкции пиропатрона – нитрата аммония. Из-за этого, при срабатывании пиропатрон взрывался настолько сильно, что разрывал корпус газогенератора и, буквально, «выстреливал» его металлическими осколками в салон.

Первые отзывы автомобилей из-за этого дефекта начались еще в 2013 году и продолжаются до сих пор. На данный момент в общей сложности было отозвано более 100 млн автомобилей 179-ти различных моделей. В отзыве принимают участие тринадцать автопроизводителей: Acura, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Daimler, Dodge, Ferrari, Fisker, Ford, GMC, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Ram, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Tesla, Toyota и Volkswagen.

Этот отзыв стал самым крупным за всю историю автомобильной отрасли. Ранее пальму первенства удерживал американский концерн General Motors, который в 2016 году отозвал 30 млн автомобилей из-за неисправности в замке зажигания – во время движения ключ мог провернуться и остановить двигатель.

Второе, а теперь третье, место принадлежит еще одному автопроизводителю из США – Ford Motor Corporation. Рекорд был установлен в 1980 году, когда обнаружилось, что рычаг КПП во время холостой работы силового агрегата мог перейти в положение заднего хода из положения «паркинг». Тогда компания была вынуждена отозвать 21 млн автомобилей и выплатить компенсации семьям 98 человек, погибших из-за этого дефекта.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Аргументы и Факты, NHTSA, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW пополнила свою российскую линейку электрическим i3

17 января 2017

По итогам года Hyundai потерял почти 10 процентов российских продаж

17 января 2017

Nissan готовится к проведению дорожных тестов своих «беспилотников»

17 января 2017

Власти Осло ввели дополнительные ограничения на въезд в центр города

17 января 2017

В прошлом году продажи АвтоВАЗа сократились на один процент

17 января 2017

В FCA назвали дату премьеры нового Jeep Wrangler

17 января 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Kaptur - renault kaptur 2016 умом и сердцем Тест драйв
17 января 2017

Renault Kaptur
"Умом и сердцем"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям
Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"
Datsun on-Do - datsun on-do 2014 скромность и достоинство
Тест драйв
09 января 2017

Datsun on-Do
"Скромность и достоинство"

Написано новостей:

1 8 0 1 0