Компенсация в виде десяти покрышек

Один из заводов известной шинной марки Goodyear приостанавливает работу в Венесуэле и начинает волну сокращения рабочих мест. Правда, уходящие работники уходят не с пустыми руками, а с крайне интересной компенсацией

Дело в том, что с рабочими расплатятся обычными покрышками. Каждый из уволенных получит по десятку новеньких шин Goodyear. Учитывая то, что в регионе каждая покрышка буквально на вес золота, при продаже можно будет выручить неплохую сумму. Кстати, без обычного (денежного) выходного пособия рабочие также не остались.

Безусловно, для всех это стало неожиданностью, когда по приходу на рабочее место, все столкнулись с закрытыми дверями. По сообщению агентства Bloomberg, на дверях висела табличка с надписью - «Goodyear Venezuela была вынуждена прекратить свою деятельность». К слову, прекращение деятельности завода связано с экономическим кризисом, гиперинфляцией и финансовыми санкциями со стороны США - завод стал последним международным предприятием, прекратившим свою деятельность в регионе.