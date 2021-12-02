Концерн Daimler представил монструозное внедорожное купе

В южных штатах Америки очень популярны автомобили, где легковой кузов установлен на шасси какого-нибудь внедорожника. Обычно такие метаморфозы производят с классическими машинами вроде Ford Mustang.

Нечто похожее недавно было представлено в Майами концерном Daimler. Речь идет о Project Maybach – огромном электрическом купе, которое больше походит на гигантский багги. Внешность у автомобиля несколько специфична – общий угловатый силуэт, наружный силовой каркас, целая россыпь прожекторов на передней части… Все это навевает на мысли о путешествиях по территориям, где нет нормальных дорог.

Собственно, позиционирование у концепта именно такое. Словно в подтверждение этих слов в дверном проеме скрывается топор, а под капотом – солнечные батареи – для восполнения энергии в тех местах, где о зарядных устройствах не слышали вовсе.