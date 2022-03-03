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3 мар 2022

Концерн Ford разделил свой бизнес на голубых и зеленых

Концерн Ford разделил свой бизнес на голубых и зеленых

Американский автопроизводитель решил провести реструктуризацию своего бизнеса, разделив его на два независимых подразделения. Теперь не будет единого концерна Ford – вместо него на рынок выйдут компании «Ford Model e» и Ford Blue

Ford Model e сконцентрируется на разработке всех электрокаров бренда и сопутствующих компонентов. Уже в нынешнем году компания вложит в Model e 5 миллиардов долларов. Цель состоит в том, чтобы к концу нынешнего десятилетия половина глобальных продаж марки приходилась на электрические машины. Забавный факт, зарегистрировав торговую марку «Model e» в 2013 году, Ford вступил в конфликт с компанией Tesla, которая также хотела приобрести права на данный бренд для своей новинки. Тогда суды встали на сторону Ford и Tesla выпустила свой электрокар , но под названием Model 3.

Собственно, Ford Blue будет заниматься всем, что связано с двигателями внутреннего сгорания  – Mustang, пикапы F-серии, внедорожник Bronco: все это будет находиться в ведении подразделения Blue. Model e и Blue будут работать независимо друг от друга, но станут обмениваться всевозможными инновациями.

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