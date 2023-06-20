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20 июн 2023

Концерн Hyundai «попал» на деньги?

Концерн Hyundai «попал» на деньги?

У электромобилей марок Ioniq, Genesis и Kia обнаружился интересный дефект- некорректная работа стоп-сигналов.  Если корейский концерн Hyundai не примет меры, то американские регуляторы, в частности, IIHS выставят финансовые претензии… или нет?

Что касается самого дефекта. Эксперты выяснили, что при рекуперации стоп-сигналы не загораются, хотя автомобиль в этот момент замедляется, причем довольно интенсивно. С точки зрения безопасности это может оказаться критичным.

Теперь, что касается претензий. К сожалению, у страховых институтов и дорожной администрации нет никаких нормативных актов, которые касаются работы «стопов» в режиме рекуперации. Соответственно, привлечь автопроизводителей к ответственности или обязать провести отзыв нельзя.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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