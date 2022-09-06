Концерн Sollers запустит новый автомобильный бренд

Глава группы «Соллерс Авто» Николай Соболев заявил о намерениях запустить в России новый автомобильный бренд

На сегодняшний день в портфолио "Соллерса" есть только одна автомобильная компания. Речь идет, разумеется, об УАЗе. Помимо УАЗа в активе группы «Соллерс Авто» имеются совместные предприятия с концернами Ford и Mazda, но сборка автомобилей на этих площадках на данный момент приостановлена.

Важно понимать, что руководство Sollers говорит не о производстве полного цикла, а о локализации каких-то зарубежных моделей. Вполне возможно партнерами по проекту могут выступать Китай и Иран. Последний, на сегодняшний день, активно ищет возможность вывода своих машин на российский рынок.