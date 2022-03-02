Концерн Stellantis решил полностью переключиться на электокары

К 2030 году компании, входящие в концерн Stellantis, будут продавать в Европе только электромобили. Это предусматривает новая стратегия развития концерна под названием Dare Forward 2030

К 2030 году концерн планирует выпустить 75 новых электрических моделей. Интересный факт – 25 из них будут продавать в США, а 50 –в Европе. Впрочем, такое распределение легко объяснить – экологические запреты в Европе являются более жесткими, чем в США. Почти все страны Евросоюза уже заявили о запрете продаж машин с ДВС к 2030 году, так что ход Stellantis можно назвать стратегически верным.

Любопытно, но в рамках плана концерн представил свой первый электромобиль – им стал кроссовер марки Jeep. На данный момент нам показывают художественный концепт – машина существует лишь на рисунках. Также нет информации по выходу такого автомобиля на рынок.

С точки зрения дизайна общий стиль машины является компиляцией всех моделей бренда. Здесь присутствуют штрихи и от Compass, и от Renegade, и от Cherokee. Никаких технических характеристик пока не обнародовано. Зарубежные СМИ предполагают, что базироваться он будет не на анонсированной ранее фирменной платформе Stellantis, а на одной из уже существующих — например, архитектуре французского происхождения под названием e-CMP. На ней уже основаны Peugeot e208 и Opel Corsa e.