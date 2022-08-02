Концерн Stellantis вложит почти 100 миллионов долларов в развитие гибридных технологий

Концерн Stellantis объявил о планах инвестировать 99 миллионов долларов в развитие своих американских заводов. Три предприятия перепрофилируют под выпуск нового турбомотора.

Двигатель станет основой для гибридной силовой установкой. Причем СМИ сообщают, что этот мотор не будут разрабатывать с нуля, скорее всего концерн адаптирует европейский агрегат под американские стандарты. Не исключено, речь идёт о силовой установке, которой комплектуется кросс-купе Peugeot 408

Все три завода, к слову, располагаются в Мичигане, где на данный момент собирают моторы для кроссоверов Jeep и Fiat.