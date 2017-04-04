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4 апр 2017

Концерн Volkswagen отзывает в России автомобили

Концерн Volkswagen отзывает в России автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение концерна Volkswagen объявило об отзыве нескольких моделей. Под сервисную кампанию подпали 74 автомобиля Volkswagen Golf, Amarok, Passat, Caravelle и 128 Audi A4, A5, A6, A8. Все автомобили были реализованы в прошлом и этом годах

Сервисная кампания организована из-за возможного отклонения в пропорции смеси воспламенителя для нескольких подушек безопасности водителя, переднего пассажира и ремней безопасности (с преднатяжителем), что может в ряде случаев привести к некорректному срабатыванию этих устройств. На отзываемых автомобилях будет проведена замена соответствующих подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности.

Дилеры проинформируют владельцев отзываемых путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen, Росстандарт

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