Коронавирус может стать причиной водительской амнистии

В Госдуме рассматривают возможность вернуть водительские права автомобилистам, которые были лишены их из-за ситуаций, не связанных с нетрезвым вождением, превышением скорости и повторными нарушениями правил дорожного движения

С таким широким жестом выступил некий член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев. Как сообщает Российская Газета, инициатор, как и его ведомство считают, что в условиях эпидемии коронавируса передвижение на личном автомобиле гораздо безопаснее, чем езда на общественном транспорте.

Если говорить конкретно, то Гулиев заявил, что автомобиль позволяет соблюдать социальную дистанцию, если человеку необходимо выйти из дома. А поскольку многие россияне в силу особенностей профессий не имеют возможности не ходить на работу, на некоторые статьи КоАП можно распространить амнистию. Водительские права предлагается вернуть автомобилистам, которые лишились их, к примеру, за оставление места ДТП или из-за выезда на встречную полосу.