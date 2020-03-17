Коронавирус обрушил продажи автомобилей

По итогам февраля мировой автомобильный рухнул на 19,9 процента – по всему миру было продано 5,077 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей, передает «Автостат»

На продажах сказалась ситуация с коронавирусом – из-за пандемии автопроизводители приостановили выпуск машин. Сильнее всего это отразилось на автомобильном рынке Китая, одна из провинций которого и стала очагом распространения инфекции. Местные дилеры реализовали всего 282 тысячи машин, что на 80,3 процента меньше, чем в феврале 2018 года. Продажи также упали в Японии – на 10,6 процента, до 423,5 тысячи штук, и Южной Корее – на 17,9 процента, до 97 тысяч.

Европейский рынок пострадал в меньшей степени: в западноевропейских странах реализовали 1,1 миллиона машин (-6,5 процента), а в Восточной Европе – 304,6 тысячи, что соответствует росту на 4,5 процента. В Южной Америке реализовали 218,7 тысячи автомобилей (-4,5 процента), а в США – 1,357 миллиона (+8,3 процента).