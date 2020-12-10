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10 дек 2020

Коронавирус уничтожил продажи новых автомобилей в Европе

Коронавирус уничтожил продажи новых автомобилей в Европе

LMC Automotive сообщает, что европейские продажи автомобилей рухнули на 14 процентов.  В численном выражении – почти миллион единиц.  Падение продолжается уже второй месяц

Самой «слабой» страной оказалась Португалия, следом за ними последовали Великобритания и Франция. В то же время, в некоторых регионах наблюдался рост! К таким можно отнести Ирландию и Норвегию, где зафиксирован прирост в 20 процентов. К сожалению, в целом картина остается удручающей. Более того существуют прогнозы, что и начало следующего года будет неутешительным, а все из-за снижения доходов населения и, как следствие, покупательской способности. В то же время, вторая половина года обещает быть более благоприятной.

Так что дорогие читатели Motorpage – не только на нашем рынке происходят катаклизмы.  К слову,  отечественный рынок даже показал рост в ноябре. Как сообщает АЕБ, в ноябре 2020 года продажи новых автомобилей в России выросли на 5,9%.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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