Американский страховой институт безопасности на дорогах (IIHS) провел серию краш-тестов так называемых «причалов для чайников», противоподкатных бамперов, препятствующих попаданию автомобиля под прицеп в случае столкновения

В испытаниях приняли участие восемь крупнейших производителей прицепов: Great Dane, Manac, Stoughton, Vanguard, Wabash, Hyundai Translead, Strick Trailers и Utility Trailer Manufacturing Co.

Исследование может показаться странным, но статистика, говорит, что именно на такое столкновение приходится около пятнадцати процентов всех ДТП с грузовиками и легковыми автомобилями, в которых, по данным IIHS за прошлый год погибло 427 человек. Печальный рекорд, особенно на фоне прошлых лет, когда, например, в 2011 году, аналогичные ДТП унесли жизни 260 человек.

Испытания каждой модели прицепа состояли из трех разных ударов среднеразмерного седана на скорости 35 миль в час (56 км/ч), моделировавших 30, 50 и 100% перекрытие. Полное и 50-процентное перекрытие выдержали все противоподкатные брусы, а вот на 30-процентном некоторые погорели, из-за чего и не получили одобрения IIHS.

Впрочем, IIHS не является законодательным органом, и его исследования носят лишь рекомендательный характер, на основании которого производители могут принимать решения о доработке своих конструкций в добровольном порядке.