«Красивые» номера разрешат передавать по наследству

Пакет законопроектов и проект постановления правительства, которые закрепляют за гражданами право резервировать государственные номера для регистрации автомобилей, прошли антикоррупционную экспертизу

Согласно новой версии поправок, автомобилистам разрешат открыто резервировать и приобретать так называемые красивые номера. Изменения должны вступить в силу 1 января 2022 года (согласно прежней версии проекта, датой вступления в силу было 1 января 2021-го).

Как заявили в Минэкономразвития, документом предусматривается возможность выбора «красивого» номера с любым цифровым и буквенным обозначением из доступных. Для этого можно будет использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом после доработки законопроекта в нем появилось право резервировать номера в том числе для мотоциклов.

Важное дополнение — бесплатное наследование «красивых» номеров вместе с машиной. Изначально проект предусматривал для любой смены собственника автомобиля обязательную уплату пошлины за такой номер. В итоге получалось так, что если в семье умирает владелец машины с «блатными» номерами, то наследник сможет оставить их себе лишь в том случае, если заплатит пошлину еще раз. А она может достигать 600 000 рублей. Теперь же пункт об уплате пошлины наследником убрали из законопроекта. Доработан и еще один момент. Если автовладелец продает свой автомобиль, но «красивый» номер хочет оставить за собой, ему также не придется повторно платить пошлину. А если он продает машину вместе с номером, то новый собственник, решивший сохранить за собой этот номер, будет обязан заплатить пошлину. В ином случае номер вернется обратно на торги, а автомобилю присвоят простой из общедоступных.