Кроссовер Roewe RX5 с 27-дюймовым экраном привезли в Россию

Один из российских дилеров выставил на продажу новый китайский кроссовер под названием Roewe RX5. Автомобиль оценили в 3 273 000 рублей

Второе поколение Roewe RX5 дебютировало весной прошлого года. Автомобиль обзавелся новым внешним обликом с широкой решеткой радиатора, узкой светодиодной оптикой, утопленными в кузов дверными ручками и черными накладками на крылья. Главное изменение в салоне - это широкая 27-дюймовая цифровая панель, совмещающая «приборку» и мультимедийную систему. Более того, экран может перемещаться горизонтально, ближе к переднему пассажиру.

Привезенный в Россию экземпляр оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот». Привод исключительно передний.