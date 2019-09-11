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11 сен 2019

Кроссовер с гигантской приборкой стал серийным автомобилем

Кроссовер с гигантской приборкой стал серийным автомобилем
Автор фото: фирма-производитель

Гонконгская Byton представила во Франкфурте серийный вариант электрического кроссовера M-Byte с изогнутой 48-дюймовой приборной панелью

Кто бы сомневался, что компания позиционирует свою новинку, как кроссовер премиум-класса. Силуэт M-Byte подчеркивают «парящие» задние стойки и низкая линия крыши, а технологичность — «умные» поверхности спереди и сзади, которые в будущем могут стать частью системы коммуникации автомобиля и других участников движения. Но это произойдет лишь в будущем, а пока  они отображают лишь заряд батареи.

Стоит отметить, что автомобиль будет представлен в нескольких версиях. Начальная, получит 272-сильный электромотор, установленный на задней оси. Батарея емкостью 72 киловатт-часа позволит такому кроссоверу проезжать без подзарядки 360 километров. Более мощный 408-сильный вариант укомплектуют батареей на 95 киловатт-часов, и его пробег составит 435 километров. Зарядка от терминала мощностью 150 киловатт до 80 процентов займет 35 минут.

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