Кроссоверы IM LS7 начали продавать в России

Один из российских дилеров привез по параллельному импорту китайский электрический кроссовер IM LS7, который на родине выпускается концерном SAIC

IM LS7 дебютировал в Китае примерно месяц назад и в большей степени отличился футуристичным салоном. На передней панеле расположились три широких цифровых экрана: 26,3-дюймовая “приборка”, включающая дополнительное окно центрального управления, 15,5-дюймовая “мультимедийка” для пассажира и 12,8-дюймовый вертикальный экран для управления окнами, климат-контролем и другими системами. Вместо традиционного рулевого колеса здесь расположился прямоугольный штурвал.

Флагманское исполнение IM LS7, оценивается в 8 900 000 рублей и оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с. И 725 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 100 кВт/ч позволяет преодолеть до 625 км на одном заряде. Паспортный разгон до 100 км/ч - 4,5 с. Комплектуется автоматической коробкой передач. Привод - полный.