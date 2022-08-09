Культовый багги Meyers Manx стал электрокаром

Этот автомобиль можно назвать иконой восьмидесятых годов – включи любой американский фильм и на пляже увидишь Meyers Manx

Надо сказать, что в последующие годы автомобиль не растерял привлекательности, наоборот, в девяностые годы спрос на модель пережил второе рождение – молодежь полюбила этот багги, а заодно наловчилась его тюнинговать, устанавливая мощные моторы.

Сейчас же, поддерживая тренд на электрокары, фирма Meyers Manx представила электрическую версию своей легенды. Машина разработана с нуля, если в оригинале использовались шасси и агрегаты Volkswagen Beetle, то электрокар построен на собственной уникальной платформе. Совокупная отдача электродвигателей топовой версии составит 202 л.с. при 325 Нм крутящего момента, а разгон до «сотни» займёт менее пяти секунд.