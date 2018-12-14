Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2018

Купить автомобиль, не вставая с дивана

Купить автомобиль, не вставая с дивана
Автор фото: фирма-производитель

Будущее потихоньку наступает, во всяком случае, так можно говорить о механизме автомобильных продаж. Собственно, приближением светлого будущего занялся Volkswagen, запустив продажи по интернету

Теперь купить желанную машину станет проще, правда это пока касается лишь жителей двух городов - Москвы и Челябинска.  Все автомобили, доступные у дилеров объединены на одном сайте. Зайдя на него, клиент выбирает интересующий его автомобиль, указывает свои контактные данные, вносит предоплату, после чего в личном кабинете может отслеживать статус бронирования, оплаты и выдачи автомобиля.

Что касается предоплаты, то можно погасить всю стоимость автомобиля сразу. Ограничения размеров платежей определяются конкретным дилерским центром, при этом с клиента не взимается комиссия за транзакцию. Кроме того, существует возможность бронирования нескольких автомобилей в разных центрах, а в случае отказа - сумма предоплаты автоматически возвращается на карту клиента.

Стоит отметить, что приобретение автомобиля онлайн может комбинироваться с классическими услугами по кредиту или trade-in, которые предоставляют дилерские центры, а также с услугами по страхованию и дооснащением автомобиля дополнительным оборудованием.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

Комментарии к новости

Последние новости

...

Японский протокол «Безопасность»

14 декабря 2018

Новый Mercedes C-Сlass проходит зимние испытания

14 декабря 2018

Новому Escalade – быть?

14 декабря 2018
Cadillac XT6

Cadillac покажет кроссовер XT6

14 декабря 2018

Среднемоторному «Корвету» перекрыли путь

14 декабря 2018

Регистрировать автомобиль станет проще

14 декабря 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора»
Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"
Hyundai Santa Fe - незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый hyundai santa fe
Тест драйв
10 декабря 2018

Hyundai Santa Fe
"Незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый Hyundai Santa Fe"
Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все
Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"

Написано новостей:

2 2 4 0 3