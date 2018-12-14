Купить автомобиль, не вставая с дивана

Будущее потихоньку наступает, во всяком случае, так можно говорить о механизме автомобильных продаж. Собственно, приближением светлого будущего занялся Volkswagen, запустив продажи по интернету

Теперь купить желанную машину станет проще, правда это пока касается лишь жителей двух городов - Москвы и Челябинска. Все автомобили, доступные у дилеров объединены на одном сайте. Зайдя на него, клиент выбирает интересующий его автомобиль, указывает свои контактные данные, вносит предоплату, после чего в личном кабинете может отслеживать статус бронирования, оплаты и выдачи автомобиля.

Что касается предоплаты, то можно погасить всю стоимость автомобиля сразу. Ограничения размеров платежей определяются конкретным дилерским центром, при этом с клиента не взимается комиссия за транзакцию. Кроме того, существует возможность бронирования нескольких автомобилей в разных центрах, а в случае отказа - сумма предоплаты автоматически возвращается на карту клиента.

Стоит отметить, что приобретение автомобиля онлайн может комбинироваться с классическими услугами по кредиту или trade-in, которые предоставляют дилерские центры, а также с услугами по страхованию и дооснащением автомобиля дополнительным оборудованием.