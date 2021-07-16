Автомобильный портал Motorpage
16 июл 2021

Курьерам придется подучить правила дорожного движения

Курьерам придется подучить правила дорожного движения

Столичная автоинспекция намерена выдвинуть инициативу об обязательной сдаче экзаменов на знание правил дорожного движения курьерами, которые развозят еду на велосипедах и прочих средствах индивидуальной мобильности.

В интервью одному из федеральных телевизионных каналов глава ведомства заявил о том, что  курьеры, пытаясь доставить заказ максимально быстро,  зачастую нарушают правила и попадают в дорожно-транспортные происшествия.  Соответственно, надо внедрять специальные испытания для таких участников движения.

«Наверное, необходимо сейчас будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах»- цитирует главу ГИБДД ТАСС.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Mustang Mach-E 2021 вид спереди

В Ford разработали духи с запахом бензина

16 июля 2021

Европейцы не хотят ездить на электромобилях

16 июля 2021

BMW показала «семерку» из девяностых

16 июля 2021

Россиян лишат льготных автокредитов

16 июля 2021

В Porsche оценили рынок беспилотного такси

16 июля 2021

Volkswagen готовится представить самый большой кроссовер

16 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross (2022) взял, отдал, вернул Тест драйв
16 июля 2021

Mitsubishi Eclipse Cross
"Взял, отдал, вернул"
Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам
Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"
Renault Duster - renault duster (2021) теперь и с вариатором
Тест драйв
12 июля 2021

Renault Duster
"Теперь и с вариатором"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 6 6 2