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21 фев 2022

Курьеров уберут с тротуаров

Курьеров уберут с тротуаров

Депутаты Госдумы считают, что курьеры популярных сервисов доставок, передвигаясь на двухколесном транспорте по тротуарам, создают опасность для окружающих

"Прошу вас рассмотреть вопрос возможности вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют двухколёсные механические, в том числе электромеханические средства передвижения, с пешеходной зоны на проезжую часть, где они смогут передвигаться по существующим правилам для велосипедистов" - приводит портал RT текст официального заявления одного из инициаторов запрета - депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Чиновник считает, что за последние несколько лет службы доставки, существенно расширили свой штат и охватили всю Москву. Также было отмечено, что участились случаи наездов курьеров на пешеходов, правда никаких конкретных данных приведено не было. Впрочем еще в позапрошлом году в ГИБДД заявили, что число "курьерских" ДТП неуклонно растет. В среднем в 2020 году происходило по 75-80 происшествий ежемесячно.

При написании новости использовалась информация:
RT на русском

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