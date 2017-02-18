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18 фев 2017

Lada 2114 стала самым популярным подержанным автомобилем на российском рынке

Lada 2114 стала самым популярным подержанным автомобилем на российском рынке
Автор фото: фликр.ком

Как сообщается в исследовании вторичного автомобильного рынка, проведенного экспертами аналитического Автостат, отечетсвенный хэтчбек Lada 2114 стал самым популярным подержанным автомобилем в январе текущего года.

Согласно данным аналитиков Автостата, по итогам прошлого месяца объем реализации автомобилей на вторичном рынке в России был зафиксирован на уровне 314 670 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос на 1,9%.

Лидерство в этом сегменте продолжает удерживать отечественный хэтчбек Lada 2114. За отчетный период россияне перепродали 9 610 экземпляров этой модели, что на 2,9% превышает результаты января 2016 года.

Второе место в рейтинге занимает американский Ford Focus. В январе на территории нашей страны было продано 7 870 таких автомобилей. Прирост этого показателя к январю 2016 года составил 3,1%.

«Тройку» лидеров закрывает еще один автомобиль из линейки АвтоВАЗа – Lada 2107. Объем продаж этого автомобиля на вторичном рынке составил 7 840 экземпляров – на 3,2% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в январе автомобили отечественного бренда Lada заняли 7 позиций в первой «десятке» вторичного рынка.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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