Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2016

Lada Granta стала самым популярным автомобилем в России

Lada Granta стала самым популярным автомобилем в России
Автор фото: фликр.ком

В ноябре текущего года отечественный автомобиль – Lada Granta – стала наиболее популярным автомобилем у российских потребителей, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

По данным экспертов Комитета, в прошлом месяце официальные дилеры АвтоВАЗа сумели реализовать 8 516 экземпляров Lada Granta, ухудшив свой прошлогодний показатель на 5,4%. Но, даже несмотря на падение объемов реализации, эта модель сумела вырваться на лидирующую позицию по объемам продаж на российском рынке.

Стоит отметить, что на протяжении последних трех месяцев это место удерживал автомобиль из Южной Кореи – Kia Rio. В ноябре же объем продаж этой модели был зафиксирован на уровне 8 408 экземпляров, что на 1,9% больше, чем в ноябре 2015 года.

«Тройку» лидеров закрывает еще более старый фаворит российского рынка – Hyundai Solaris, смещенный с первого места в августе. За ноябрь южнокорейская компания передала в руки своих клиентов 8 259 экземпляров этой модели, падение в годовом отношении составило 27,9%.

Однако, по итогам минувших одиннадцати месяцев вырисовывается обратная картина. Первое место занимает Hyundai Solaris с показателем 82 338 проданных автомобилей в январе-ноябре (-22,7% к АППГ). Второе место остается за Kia Rio, объем продаж которой за отчетный период составил 79 633 экземпляра, а падение было зафиксировано на уровне 10,4%. И только потом идет отечественная Lada Granta, которая с января по ноябрь была распродана в количестве 78 953 экземпляров (-27,3%).

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Kia опубликовала первый тизер нового поколения Picanto

22 декабря 2016

Audi привезет в Детройт предвестника кросскупе Q8

22 декабря 2016

Российские продажи Porsche выросли более чем на четверть

22 декабря 2016

Honda планирует начать совместный выпуск «беспилотников» с Waymo

22 декабря 2016

Skoda показала обновленный Octavia Scout

22 декабря 2016

Volkswagen расширил список опций для седана Jetta

22 декабря 2016

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5