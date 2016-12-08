В ноябре текущего года отечественный автомобиль – Lada Granta – стала наиболее популярным автомобилем у российских потребителей, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

По данным экспертов Комитета, в прошлом месяце официальные дилеры АвтоВАЗа сумели реализовать 8 516 экземпляров Lada Granta, ухудшив свой прошлогодний показатель на 5,4%. Но, даже несмотря на падение объемов реализации, эта модель сумела вырваться на лидирующую позицию по объемам продаж на российском рынке.

Стоит отметить, что на протяжении последних трех месяцев это место удерживал автомобиль из Южной Кореи – Kia Rio. В ноябре же объем продаж этой модели был зафиксирован на уровне 8 408 экземпляров, что на 1,9% больше, чем в ноябре 2015 года.

«Тройку» лидеров закрывает еще более старый фаворит российского рынка – Hyundai Solaris, смещенный с первого места в августе. За ноябрь южнокорейская компания передала в руки своих клиентов 8 259 экземпляров этой модели, падение в годовом отношении составило 27,9%.

Однако, по итогам минувших одиннадцати месяцев вырисовывается обратная картина. Первое место занимает Hyundai Solaris с показателем 82 338 проданных автомобилей в январе-ноябре (-22,7% к АППГ). Второе место остается за Kia Rio, объем продаж которой за отчетный период составил 79 633 экземпляра, а падение было зафиксировано на уровне 10,4%. И только потом идет отечественная Lada Granta, которая с января по ноябрь была распродана в количестве 78 953 экземпляров (-27,3%).