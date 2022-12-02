Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2022

Lada рассказала об успешных продажах в 2022 году

Lada рассказала об успешных продажах в 2022 году

По итогам ноября в России продали 21 726 легковых и легких коммерческих Lada — это лучший месячный результат с начала 2022 года.

Российский автогигант считает данный результат очень значимым, так как предприятие, по прежнему, производит ограниченную продуктовую линейку. Без перебоев на сегодняшний день выпускают лишь «Гранты» да семейство Niva.

Всего за 11 месяцев в РФ продано 164 636 автомобилей Lada. Если смотреть по месяцам, то, скажем, в ноябре было продано 13 тысяч «Грант», что на 80 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава компании Максим Соколов отметил, что во многом рост продаж Lada в России обусловлен эффективностью госпрограммы льготного автокредитования, которая была перезапущена в июле 2022 года.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota готовится представить Grand Highlander

02 декабря 2022

В России подорожали подержанные автомобили УАЗ

02 декабря 2022
Москвич 3

Дизайнер «Москвича» раскритиковал новую модель

02 декабря 2022
Chevrolet Montana

Представлен Chevrolet Montana

02 декабря 2022

Сhery начинает тесты конкурента Great Wall Tank

02 декабря 2022
Оpel Rocks-e

Opel построит миникар по проектам студентов

02 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 6 9