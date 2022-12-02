Lada рассказала об успешных продажах в 2022 году

По итогам ноября в России продали 21 726 легковых и легких коммерческих Lada — это лучший месячный результат с начала 2022 года.

Российский автогигант считает данный результат очень значимым, так как предприятие, по прежнему, производит ограниченную продуктовую линейку. Без перебоев на сегодняшний день выпускают лишь «Гранты» да семейство Niva.

Всего за 11 месяцев в РФ продано 164 636 автомобилей Lada. Если смотреть по месяцам, то, скажем, в ноябре было продано 13 тысяч «Грант», что на 80 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава компании Максим Соколов отметил, что во многом рост продаж Lada в России обусловлен эффективностью госпрограммы льготного автокредитования, которая была перезапущена в июле 2022 года.