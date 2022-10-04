Lada Vesta Cross исчезла из официальных прайс-листов

Похоже, что Lada собирается "перетряхнуть" свой модельный ряд - на официальном сайте Lada из прайс-листов исключили исполнение Lada Vesta Cross. Некоторые интернет сообщества уже всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией.

Официально завод никак не комментирует происходящее. Напомним, что Lada Vesta Cross серийно производится с апреля 2018 года. От стандартной версии ее отличает оформление обоих бамперов, черные накладки на колесные арки, молдинги и 17-дюймовые колесные диски, а также увеличенный до 203 миллиметров дорожный просвет против 178 миллиметров у обычной «Весты».

Что касается двигателей, то изначально модель продавали лишь в связке со старшим 1.8-литровым мотором, который развивает 122 лошадиные силы. Чуть позже в гамму установок внедрили и младший 113-сильный агрегат объемом 1.6 литра.