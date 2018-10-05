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5 окт 2018

Lada Vesta продолжает триумфальное шествие на рынке РФ

Lada Vesta продолжает триумфальное шествие на рынке РФ
Автор фото: фирма-производитель

По итогам продаж за истекшие месяцы 2018 года Лада Веста заняла первое место, сместив с престола Киа Рио

Дилеры продали более 76 тысяч автомобилей Lada Vesta с начала текущего года, увеличив показатель аналогичного периода 2017 года на 39%.

Киа Рио на втором месте с числом проданных машин немногим более 75 тысяч, но добавив к прошлым достижениям всего 2%. На третьем месте обосновалась Лада Гранта с количеством реализованных единиц немногим более 70 тысяч. Прибавление к прошлогодним продажам составило 10%. При этом Гранта стала лидером продаж за сентябрь текущего года.

Иными словами, в тройке лидеров стало тесно иностранцам. Даже такой представительнице, как KIA Rio, так уверенно лидировавшей в ещё недавнем прошлом. Соотношение цены и качества продукции АвтоВаза заметно растёт. Вместе с тем, улучшается и надёжность транспортных средств в эксплуатации, растёт качество сервиса. Дилеры стали активнее продвигать отечественные машины, предлагая большее количество доп. оборудования и лучшие условия.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Автоновости дня

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