Автомобильный портал Motorpage
19 июн 2023

Lada X-Cross 5: производство началось

Lada X-Cross 5: производство началось
АВТОВАЗ 17 июня официально перезапустил бывший завод Nissan Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге. С конвейера предприятия начали сходить товарные образцы нового компактного кроссовера Lada X-Cross 5.
X-Cross 5 – это бейдж-инжиниринг в полном объеме – то есть АвтоВАЗ взял продукт партнера (в данном случае китайского концерна FAW) и стал собирать его крупноузловым методам на мощностях Nissan. Разумеется, руководство автомобильного гиганта уже пообещало повышать степень локализации машины.
 
Кроссовер  оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — передний.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Страховые компании актуализировали каталоги запчастей

19 июня 2023

Единое ОСАГО для России и Белоруссии утверждено

19 июня 2023
Opel Crossland (2021) вид сбоку

Opel готовится перевести свои автомобили на электричество

19 июня 2023

Платные дороги снова подорожают

19 июня 2023
Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид сбоку

Mercedes-Benz добавит в свои автомобили нейросети

16 июня 2023
Volkswagen Golf 2020 вид сбоку

Volkswagen Golf лишился "механики"

16 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «белый и пушистый? или злой и когтистытй?» Тест драйв
19 июня 2023

Changan CS55 Plus
"«Белый и пушистый? Или злой и когтистытй?»"
Great Wall Poer KingKong - great wall poer kingkong (2023) размер имеет значение
Тест драйв
15 июня 2023

Great Wall Poer KingKong
"Размер имеет значение"
Москвич 3 - москвич 3e (2023) гость из будущего
Тест драйв
12 июня 2023

Москвич 3
"Гость из будущего"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 9 8