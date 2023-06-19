Lada X-Cross 5: производство началось

АВТОВАЗ 17 июня официально перезапустил бывший завод Nissan Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге. С конвейера предприятия начали сходить товарные образцы нового компактного кроссовера Lada X-Cross 5.
X-Cross 5 – это бейдж-инжиниринг в полном объеме – то есть АвтоВАЗ взял продукт партнера (в данном случае китайского концерна FAW) и стал собирать его крупноузловым методам на мощностях Nissan. Разумеется, руководство автомобильного гиганта уже пообещало повышать степень локализации машины.
Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — передний.