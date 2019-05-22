Lamborghini в пользу бедных

В Мексике пустят с молотка элитные иномарки, дома и другие активы, конфискованные у бандитов и наркобаронов. Торги пройдут в рамках программы «Робин Гуд», а вырученные деньги раздадут малоимущим.



На первом аукционе, назначенном на это воскресенье, предложат купить 77 автомобилей общей стартовой ценой не менее $1,5 млн, сообщает агентство Reuters. Среди лотов будут такие марки и модели, как Porsche, Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz, Ford Mustang и Lamborghini 2007 года.

Вырученные средства направят в два муниципалитета, которые считаются одними из самых бедных в стране. Любопытно, что сам глава государства активно избегает роскошных атрибутов. Например, по городу Андрес Мануэль Лопес Обрадор передвигается на автомобиле Volkswagen Jetta.