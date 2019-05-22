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22 май 2019

Lamborghini в пользу бедных

Lamborghini в пользу бедных
Автор фото: фирма-производитель

В Мексике пустят с молотка элитные иномарки, дома и другие активы, конфискованные у бандитов и наркобаронов. Торги пройдут в рамках программы «Робин Гуд», а вырученные деньги раздадут малоимущим.


На первом аукционе, назначенном на это воскресенье, предложат купить 77 автомобилей общей стартовой ценой не менее $1,5 млн, сообщает агентство Reuters. Среди лотов будут такие марки и модели, как Porsche, Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz, Ford Mustang и Lamborghini 2007 года.

Вырученные средства направят в два муниципалитета, которые считаются одними из самых бедных в стране. Любопытно, что сам глава государства активно избегает роскошных атрибутов. Например, по городу Андрес Мануэль Лопес Обрадор передвигается на автомобиле Volkswagen Jetta.

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