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14 дек 2021

Lancia определила для себя эталон - это Mercedes

Lancia определила для себя эталон - это Mercedes

Итальянский бренд хочет позаимствовать стратегию развития у своих европейских коллег - у компании.Mercedes-Benz

Заимствование будет заключаться в следующем: Lancia будет повышать рентабельность через оптимизацию каналов продаж, пересмотр объемов производства и ценообразования. Это, по мнению руководства Lancia, «обеспечит марки долгосрочное будущее внутри Stellantis», а также поможет бренду выйти на международные рынки.

На данный момент мы располагаем и некоторой информацией относительно будущих новинок. Их будет три. Первенцем станет новое поколение хэтчбека Ypsilon. Автомобиль выведут на рынок в 2024 году. Сообщается, что машина будет предлагаться как с гибридным двигателем, так и с полностью электрической силовой установкой. Двумя другими моделями станут некий хэтчбек и кроссовер. К сожалению, по ним у нас нет никаких данных, кроме того, что они будут электромобилями и выйдут на рынок в течение ближайших десяти лет.

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