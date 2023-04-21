Land Rover исчезнет

JLR объявил о реструктуризации своего бизнеса. Теперь концерн будет называться просто JLR — без какой-либо расшифровки

Пожалуй, самое главное в этой истории то, что сам бренд Land Rover уйдет в историю – вместо него появятся три новых наименования: Defender, Discovery и Range Rover. Что касается бренда Jaguar, то бренд будет «перепозиционирован» - в новом прочтении он будет метить в люкс-сегмент.

Есть и некоторые технические подробности будущих новинок. Во-первых, вышеупомянутый Jaguar совсем скоро выпустит электрический седан класса GT, который будет самым мощным «Ягуаром» в истории. Все кроссоверы Land Rover сохранят прежнюю платформу MLA, которая поддерживает электрические силовые установки