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21 апр 2023

Land Rover исчезнет

Land Rover исчезнет

JLR объявил о реструктуризации своего бизнеса. Теперь концерн будет называться просто JLR — без какой-либо расшифровки

Пожалуй, самое главное в этой истории то, что сам бренд Land Rover уйдет в историю – вместо него появятся три новых наименования: Defender, Discovery и Range Rover. Что касается бренда Jaguar, то бренд будет «перепозиционирован» - в новом прочтении он будет метить в люкс-сегмент.

Есть и некоторые технические подробности будущих новинок. Во-первых, вышеупомянутый Jaguar совсем скоро выпустит электрический седан класса GT, который будет самым мощным «Ягуаром» в истории. Все кроссоверы Land Rover сохранят прежнюю платформу MLA, которая поддерживает электрические силовые установки

При написании новости использовалась информация:
РБК

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