Легализация марихуаны привела к увеличению ДТП

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) решил исследовать, каким образом легализация травы повлияла на безопасность дорожного движения. Результаты удивляют!

Оказалось, что аварии с пострадавшими гораздо чаще происходят именно в тех штатах, где марихуана законна. Если же мы говорим о происшествиях со смертельным исходом, то и здесь легализованные штаты вырываются вперед. Хотите цифр? Пожалуйста, в первом случае разница составляет 6.6 процента, а во втором – 2.3 процента.

В штатах, где продажи марихуаны уже стали значительной частью общей торговли, статистика выглядит куда страшнее: специалисты IIHS зафиксировали рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 5,9 процента и аварий с летальным исходом почти на четыре процента.