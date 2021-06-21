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21 июн 2021

Легализация марихуаны привела к увеличению ДТП

Легализация марихуаны привела к увеличению ДТП

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) решил исследовать, каким образом легализация травы повлияла на безопасность дорожного движения. Результаты удивляют!

Оказалось, что аварии с пострадавшими гораздо чаще происходят именно в тех штатах, где марихуана законна. Если же мы говорим о происшествиях со смертельным исходом, то и здесь легализованные штаты вырываются вперед. Хотите цифр? Пожалуйста,  в первом случае разница составляет 6.6 процента, а во втором – 2.3 процента.

В штатах, где продажи марихуаны уже стали значительной частью общей торговли, статистика выглядит куда страшнее: специалисты IIHS зафиксировали рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 5,9 процента и аварий с летальным исходом  почти на четыре процента.

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