Легкий и шустрый

Британская компания BAC (Briggs Automotive Company) представила эволюцию одноместного трекового спорткара Mono — Mono R.

Внешне BAC Mono R практически не отличится от Mono: у спорткара немного изменились размеры и появился использующий динамический напор набегающего потока воздухозаборник. Однако, преемник обладает одним ультимативным преимуществом перед своим предшественником. Дело в том, что внешние панели изготовлены из композита на основе карбона и графена, что обеспечивает автомобилю вес в 550 килограмм.

Спорткар по-прежнему оснащен атмосферной «четверкой» объемом 2,5 литра. Ее отдача выросла с 309 до 345 лошадиных сил. До «сотни» Mono R разгоняется за 2,5 секунды (2,8 у обычного Mono), а его максимальная скорость — 274 километра в час.