Ленинградская область выступает за автомобили "на газе"

Владельцам транспорта, работающего на газе, в Ленинградской области снижен транспортный налог. Соответствующий областной закон уже подписан губернатором

Пока цены на бензин растут, регионы собираются с силами и находят собственный выход. Например, в Ленинградской области применили достаточно изящное решение - поддержать владельцев газовых автомобилей снижением налогового бремени.

Разумеется вряд ли этот ход заставит людей массово оснащать свои машины газовым оборудованием, однако, факт остается фактом - с 1 января 2019 года, автомобилисты, владеющие транспортом, работающем на газомоторном топливе, смогут платить 50% от установленной ставки транспортного налога. Льгота установлена на пятилетний срок - до 2023 года.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, льготой смогут воспользоваться не только владельцы легковых автомобилей, но и компании, которые используют автобусы на газомоторном топливе. По подсчетам аналитиков, сегодня по дорогам Ленобласти передвигаются свыше ста автобусов на газе. Параллельно с этим в области будет создана развитая сеть газовых заправочных станций.