Автомобильный портал Motorpage
26 ноя 2018

Ленинградская область выступает за автомобили "на газе"

Ленинградская область выступает за автомобили "на газе"

Владельцам транспорта, работающего на газе, в Ленинградской области снижен транспортный налог. Соответствующий областной закон уже подписан  губернатором

Пока цены на бензин растут, регионы собираются с силами и находят собственный выход. Например, в Ленинградской области применили достаточно изящное решение - поддержать владельцев газовых автомобилей снижением налогового бремени.

Разумеется вряд ли этот ход заставит людей массово оснащать свои машины газовым оборудованием, однако, факт остается фактом - с 1 января 2019 года, автомобилисты, владеющие транспортом, работающем на газомоторном топливе, смогут платить 50% от установленной ставки транспортного налога. Льгота установлена на пятилетний срок - до 2023 года.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, льготой смогут воспользоваться не только владельцы легковых автомобилей, но и компании, которые используют автобусы на газомоторном топливе. По подсчетам аналитиков, сегодня по дорогам Ленобласти передвигаются свыше ста автобусов на газе. Параллельно с этим в области будет создана развитая сеть газовых заправочных станций.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, Автостат , Regnum

Комментарии к новости

Последние новости

...

AUDI везет в Лос-Анджелес электрический седан

26 ноября 2018
Карлос Гон

Карлос Гон вину не признал

26 ноября 2018
Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 3 будет импортироваться из Китая

26 ноября 2018
Kia Soul

Новый Kia Soul замечен без маскировки

26 ноября 2018

Пешеходные переходы заставят подняться над землей

26 ноября 2018

Наследие Ferrari продают за миллионы

26 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 заманивает в премиальную ловушку Тест драйв
26 ноября 2018

Haval H2
"Haval H2 заманивает в премиальную ловушку"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности
Тест драйв
23 ноября 2018

Suzuki SX4
"Suzuki SX4: восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода
Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"

Написано новостей:

2 2 2 6 6