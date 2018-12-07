Lexus «заряжает» купе RCF

На автосалон в Детройте компания планирует привезти спортивную модификацию своего купе RCF. Новинка должна получить облегченные элементы кузова и серьезную доработку двигателя

Еще в октябре шпионам удалось запечатлеть данную версию спортивного купе. Тогда автомобиль проходил испытания на Нюрбургринге. В целом, силуэт автомобиля был вполне различим, однако все важные изменения в элементах кузова (новые бамперы, оптика и. т. д) были закрыты пленкой.

Однако на днях компания выпустила тизерное изображение и анонсировала некоторую информацию относительно новой модели. Действительно, автомобиль должен получить видоизмененные оптику и бамперы.

Кстати бамперы, возможно, как и многие другие детали будут выполнены из углеродного волокна. Облегчение кузова подтверждается тизером, где изображена задняя часть автомобиля с карбоновым антикрылом. Между тем, на шпионских фотографиях капот автомобиля был также сделан из углепластика.

Что касается технических новшеств, то здесь информации мало. По некоторым прогнозам автомобиль должен получить модернизированный пятилитровый двигатель V8 с усовершенствованной масляной системой, а также доработанными системами охлаждения и выпуском.