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20 сен 2022

Lexus отзывает в России более четырехсот машин

Lexus отзывает в России более четырехсот машин

Японская компания Lexus приняла решение отозвать в России 419 своих автомобилей. Под сервисную акцию попали модели NX 250 и NX 350.

Как сообщает Росстандарт, речь идет только о тех автомобилях, которые были проданы на российском рынке в период с 16 января текущего года по настоящее время. Что касается самого дефекта, то он не несет за собой каких-либо серьезных последствий – просто сбои в электронике.

В частности, блок ABS может ложно определить состояние перегрузки по току привода электронного стояночного тормоза и перейти в безопасный режим. В этом случае у машины включится контрольная лампа неисправности, а также отобразится информационное сообщение на дисплее. Одновременно система блокирует включение или отключение привода электронного стояночного тормоза.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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