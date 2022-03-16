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16 мар 2022

Lexus представил коллекционный LC

Lexus представил коллекционный LC
Автор фото: фирма-производитель

Еще недавно мы рассказывали о версии данного спорткара, которая была посвящена знаменитым вулканам. Теперь же Lexus решил построить еще один LC для настоящих эстетов.

У Lexus есть особая линейка автомобилей- Inspiration Series. Такие машины продают небольшим тиражом, в одну-две сотни экземпляров, и, как правило, они отличаются декором и оснащением.  Собственно новый LC выделяется ровно тем же самым – уникальный серый цвет, 21-дюймовые колеса и черно-красная отделка интерьера. Еще один интересный аксессуар -  тканевая крыша для кабриолета в цвете Dark Rose.

Стоит отметить и интересные опции, например, климатическую установку с функцией Lexus Climate Concierge. Она автоматически управляет кондиционером и всеми доступными обогревами (руля, шеи и сидений) для обеспечения оптимальной температуры. В техническом плане перед нами обычный Lexus LC500 с 500-сильным двигателем.

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