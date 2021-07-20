Льготные кредиты распространят на электромобили

В зависимости от региона владельцам электромобилей предлагают различные приятные льготы вроде бесплатной парковки или снижения налоговых ставок. Возможно, скоро будут внедрены льготы иного рода – они станут отличным привлечением водителей к приобретению подобных автомобилей. Речь идет о льготном автокредитовании

«По-прежнему программой смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин. Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электромобили, а в последующем и на водородные. Это в соответствии с концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую мы разработали и внесли в правительство совместно с Минэкономразвития», — заявил Мантуров в интервью «Российской газете».

К сожалению, министр не назвал главного – сроков возобновления программы льготного кредитования. Напомним, что сейчас она прекращена по причине перенасыщенного рынка, объемы продаж которого растут и без «подпиток».