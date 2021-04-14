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14 апр 2021

Льготное кредитование автомобилей будет доступно большему числу граждан

Льготное кредитование автомобилей будет доступно большему числу граждан

Минпромторг собирается расширять программу льготного автокредитования и лизинга. По мнению чиновников, расширение  программ положительно скажется на стимулировании рынка

На данный момент в России действует ровно две льготы, которые предоставляют десятипроцентную скидку на покупку нового автомобиля – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».  То есть, воспользоваться ими может человек, который никогда не владел собственным автомобилем, либо семья с несовершеннолетним ребенком. Скидка реализуется как уменьшение первоначального взноса по кредиту, которое финансовым организациям компенсируется государством.  Важно заметить, что льготы распространяются только на машины отечественного производства (не марок) суммой до полутора миллионов рублей.

Предполагается, что категория льготников будет существенно расширена. Правда, в Минпромторге  рассказали никаких подробностей. Есть предположение, что в список могут внести  молодых водителей (возрастом до 25 лет), и инвалидов. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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