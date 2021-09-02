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2 сен 2021

Льготное кредитование на автомобили будет перезапущено

Льготное кредитование на автомобили будет перезапущено

До конца текущего года ждать возобновления льготного кредитования не стоит, но на следующий год прогнозы более благоприятные!

«Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца 2021 года не будет продлена. С точки зрения следующего года — будем смотреть, как станет складываться ситуация на рынке. На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому около 10 млрд рублей, это включая лизинг. Поэтому у нас всегда есть возможность маневра, и мы будем принимать решение к концу [2021] года, как и с какого момента стартовать поддержку» - цитирует агентство «Интерфакс» главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Напомним, что прошлый транш в размере девяти миллиардов рублей был исчерпан в апреле текущего года.  Само кредитование распространяется лишь на машины российского производства, стоимость которых не превышает полутора миллионов рублей.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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