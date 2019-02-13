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13 фев 2019

Лимит не увеличим!

Лимит не увеличим!

По всей вероятности, взывать к голосу разума московских властей, нет никакого смысла. Совсем недавно, на постоянные жалобы водителей относительно малого лимита бесплатной парковки, глава департамента транспорта столицы ответил, что поблажек ждать не стоит

Да, как сообщил Максим Ликсутов, повышения лимита ждать не стоит. По словам чиновника, подобные жалобы поступали и в то время, когда на этот процесс выделяли 15 минут. При этом Ликсутов заявил, что дисциплина оплаты парковки даже улучшилась, обращений стало меньше. На то, чтобы запустить приложение и оплатить парковку, уходит в среднем 25 секунд», — отметил глава столичного Дептранса.

Напомним, что сокращение бесплатного лимита произошло в середине декабря 2018 года. Одновременно с этим повысилась стоимость самой стоянки — новые тарифы начали действовать внутри Садового кольца и на нескольких улицах возле ТТК. Максимальный тариф на парковку составляет теперь 380 рублей. Также, на некоторых центральных улицах парковка стала платной даже по воскресеньям.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Автомобили и дороги

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