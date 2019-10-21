Лимит скорости на автобанах - ни за что!

Бундестаг отклонил законопроект партии Зелёных о введении скоростного лимита в 130 км/ч на всех автобанах Германии

Парламентарии-экологи заявляли, что отсутствие лимитов провоцировало водителей совершать разные необдуманные поступки, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям с большим количеством жертв, а также изрядно загрязняло атмосферу повышенными выбросами углекислого газа. Между тем, министр транспорта Германии заявил, что введение единого ограничения скорости «противоречит здравому смыслу».

Действительно, предложение изначально казалось весьма спорным в стране, где отсутствие каких-либо ограничений скорости на автобанах лежит в основе превосходства немецкого автопрома. В итоге, Бундестаг проголосовал против законопроекта партии Зелёных, который предписывал федеральному правительству установить ограничение скорости в 130 км/ч на всех скоростных автомагистралях Германии протяжённостью 13 009 километров.