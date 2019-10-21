Автомобильный портал Motorpage
21 окт 2019

Лимит скорости на автобанах - ни за что!

Лимит скорости на автобанах - ни за что!

Бундестаг отклонил законопроект партии Зелёных о введении скоростного лимита в 130 км/ч на всех автобанах Германии

Парламентарии-экологи заявляли, что отсутствие лимитов провоцировало водителей совершать разные необдуманные поступки, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям с большим количеством жертв, а также изрядно загрязняло атмосферу повышенными выбросами углекислого газа. Между тем, министр транспорта Германии заявил, что введение единого ограничения скорости «противоречит здравому смыслу».

Действительно, предложение изначально казалось весьма спорным в стране, где отсутствие каких-либо ограничений скорости на автобанах лежит в основе превосходства немецкого автопрома.  В итоге, Бундестаг проголосовал против законопроекта партии Зелёных, который предписывал федеральному правительству установить ограничение скорости в 130 км/ч на всех скоростных автомагистралях Германии протяжённостью 13 009 километров.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Hyundai разработали круиз-контроль, который умеет думать

21 октября 2019

Переделка ретро-машин в электрокары. Есть противники

21 октября 2019

В Москве перекроют движение из-за военного парада

21 октября 2019

С недоливом топлива будут бороться иным путем

21 октября 2019

«Заряженные» модели Opel поделятся названиями с электрокарами

21 октября 2019

В Австралии наладили выпуск гигантских автомобильных двигателей

21 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия" Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Volkswagen Passat - volkswagen passat 2015 вид спереди
Тест драйв
18 октября 2019

Volkswagen Passat
"Проверен электроникой"
Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe 2019 походка внедорожника, комфорт бизнес-седана
Тест драйв
17 октября 2019

Hyundai Santa Fe
"Hyundai Santa Fe. Походка внедорожника, комфорт бизнес-седана"
Mitsubishi Outlander - дорога мечты
Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"

Написано новостей:

2 4 4 7 1