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16 мар 2021

Назван лучший автомобильный PR-департамент

Назван лучший автомобильный PR-департамент

Организационный комитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявляет шорт-лист в специальной категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя»

Согласно Регламенту премии выбор номинантов в этой категории проходит в два этапа. В шорт-лист могут выходить до шести PR-департаментов, что обусловлено спецификой процедуры отбора.  На его первом этапе определяется тройка номинантов на основе данных медиамониторинга, который проводится исследовательской компанией Mediascope. Вторая тройка финалистов выбирается членами экспертного жюри премии «ТОП-5 АВТО». На втором этапе Победитель будет выбран также членами жюри в рамках итогового голосования.

В нынешнем, девятом, сезоне премии сложилась уникальная ситуация! По причине того, что компании, вошедшие в тройки номинантов и по результатам медиамониторинга, и по итогам предварительного голосования жюри, практически полностью совпали, в шорт-лист вошли только четыре финалиста: Хендэ Мотор СНГ, Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус, Renault Россия, Skoda Auto Россия. Победитель в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» будет объявлен в конце мая этого года на торжественной Церемонии вручения премии «ТОП-5 АВТО».

При написании новости использовалась информация:
Топ-5 Авто

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