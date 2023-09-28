Livan S6 Pro готовится к официальному старту продаж в России

Китайская марка Livan, созданная компаний Lifan Technology и Geely Automobile, готовится к старту продаж седана S6 Pro. Автомобиль уже показали российским журналистам

Livan S6 Pro - это перелицованный Geely Emgrand L, который дебютировал на родине два года назад. Ожидается, что на российском рынке автомобиль уже в базовой комплектации будет оснащаться пакетом «теплых опций», различными системами безопасности, мультимедийный комплексом с возможностью подключения смартфона, климат-контролем и центральным замком. Габариты новинки составят: 4735/1815/1478 мм., а колесная база - 2700 мм.

В России седан будет предложен в двух модификациях 1,5-литрового бензинового мотора мощностями 138 л.с. и 180 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот». Привод - передний.