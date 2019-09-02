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2 сен 2019

Локальный мем: Депутаты предлагают отменить транспортный налог

Локальный мем: Депутаты предлагают отменить транспортный налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) предложил отменить транспортный налог

«У нас вообще транспортный налог должен быть отменен порядка семи лет назад в связи с тем, что мы перешли на взыванием акцизов на бензин. Я считаю, есть смысл вообще отменить его как элемент налога. А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин. То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается», — заявил парламентарий.

Предложения об отмене транспортного налога уже не раз обсуждались правительством. Например, несколько лет назад с таким предложением выступали депутаты от КПРФ , которые отмечали, что транспортный налог крайне обременителен, прежде всего для тех, кто ездит на подержанных иномарках, в основном имеющих двигатели значительной мощности.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

  • Вадим Пахоль
    Вадим Пахоль

    очень правильное решение
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