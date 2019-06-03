Лондон превратит автомобили в муравьев

Лондонский городской совет проголосовал за введение скоростного ограничения в центре мегаполиса до 15 миль в час (24 км/ч). Министерство транспорта уже одобрило данную инициативу

О намерении города ввести ограничение скорости говорилось еще в прошлом году в рамках обсуждения плана развития транспорта города в течение следующих 25 лет. Значительное сокращение числа жертв ДТП среди велосипедистов после введения ограничения скорости до 20 миль в час показало властям Лондона, насколько эффективна эта мера, что и стало поводом для 15-мильного ограничения.

Сообщается, что помимо ограничения скорости до 15 миль в час план развития дорожного движения предусматривает появление зон с нулевыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и приоритетных пешеходных зон. Это сократит движение автомобилей на 25% к 2030 году и на 50% — к 2044-му.