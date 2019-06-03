Автомобильный портал Motorpage
3 июн 2019

Лондон превратит автомобили в муравьев

Лондон превратит автомобили в муравьев

Лондонский городской совет проголосовал за введение скоростного ограничения в центре мегаполиса до 15 миль в час (24 км/ч). Министерство транспорта уже одобрило данную инициативу

О намерении города ввести ограничение скорости говорилось еще в прошлом году в рамках обсуждения плана развития транспорта города в течение следующих 25 лет. Значительное сокращение числа жертв ДТП среди велосипедистов после введения ограничения скорости до 20 миль в час показало властям Лондона, насколько эффективна эта мера, что и стало поводом для 15-мильного ограничения.

Сообщается, что помимо ограничения скорости до 15 миль в час план развития дорожного движения предусматривает появление зон с нулевыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и приоритетных пешеходных зон. Это сократит движение автомобилей на 25% к 2030 году и на 50% — к 2044-му.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Установлен рекорд скорости на Тук-Туке

03 июня 2019
Chery Exeed TXL 2020

В Москве заметили китайский премиум-кроссовер Exeed TXL

03 июня 2019
Porsche 981 Bergspyder

Одноместный Porsche не пойдет в серию

03 июня 2019
Karl Kustoms: Chevrolet Corvette

Воздать дань классике

03 июня 2019

Минпромторг потратит 10 миллиардов на господдержку автопрома

03 июня 2019
Lada Granta

Lada Granta станет ралли-каром

03 июня 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2020 что больше изменилось в kia soul – имидж или ездовые качества? Тест драйв
03 июня 2019

KIA Soul
"Что больше изменилось в KIA Soul – имидж или ездовые качества?"
Honda Pilot - honda pilot 2019 двойное амплуа
Тест драйв
31 мая 2019

Honda Pilot
"Двойное амплуа"
Toyota C-HR - toyota c-hr 2017 помогает быть в форме и успевать по делам
Тест драйв
29 мая 2019

Toyota C-HR
"Toyota C-HR помогает быть в форме и успевать по делам"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 9 2